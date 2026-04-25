Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύxτας στην Ουκρανία με 619 μη επανδρωμένα drones και 47 πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προσθέτοντας ότι επλήγησαν περιφέρειες ενώ ο κεντρικός στόχος ήταν η νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δήλωσή της στο Telegram ότι κατέρριψε 580 drones και 30 πυραύλους.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι, μετά τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας.

Δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε το υπουργείο.

Η Ρουμανία, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και ρωσικά drone έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρος της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Ενώ συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών πέφτουν τακτικά στη Ρουμανία, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που υπέστη ζημιές ιδιοκτησία.

«Το υπουργείο Άμυνας καταδικάζει αυστηρά τις ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπογραμμίζει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν μια νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τέτοια επεισόδια καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ρουμάνων πολιτών, αλλά επίσης τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για να επιτηρήσουν την κατάσταση από αέρος, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία. Κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να καλυφθούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.