Μία απίστευτη ιστορία από το παρελθόν, ενδεικτική της γοητείας που ασκούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα ακόμα και στους αστέρες του Χόλιγουντ, αναφέρεται στο νέο βιβλίο του συγγραφέα Έντουαρντ Γουάιτ, "Dianaworld: An Obsession".

Σε ένα από τα θρυλικά πάρτι που έκανε στην έπαυλη του ο Ελτον Τζον (στενός φίλος της Νταϊάνα) τη δεκαετία του ’90, Σιλβέστερ Σταλόνε και Ρίτσαρντ Γκιρ πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια, αφού και οι δυο διεκδικούσαν την προσοχή της αδικοχαμένη πριγκίπισσας.

Στο πάρτι, «ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε να "ριξει" την Νταϊάνα (ευσεβής πόθος) και έτσι προσπαθούσε να την πλησιάσει. Όταν όμως είδε ότι αυτή συζητούσε για ώρα μπροστά στο τζάκι με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, άρχισε να θυμώνει», ανάφερε ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στο Fox News Digital.

«Ο Σταλόνε θύμωνε όλο και περισσότερο όσο περνούσε το βράδυ, γιατί ο Ρίτσαρντ Γκιρ απλώς κυριαρχούσε στη συζήτηση με την Νταϊάνα. Κάποια στιγμή, από ό,τι λέει και ο Έλτον Τζον, τα συναισθήματα του Σιλβέστερ Σταλόνε τον κυρίευσαν και άρχισε να τσακώνεται με τον Γκιρ» περιέγραψε ο Γουάιτ.

Μάλιστα, χρειάστηκε να τους χωρίσουν οι παρευρισκόμενοι, για να εκτονωθεί η ένταση.

«Ήταν δύο άλφα αρσενικά που μάλωναν για μια γυναίκα, με την οποία κανένας δεν θα είχε ευκαιρία, για να είμαι ειλικρινής» είπε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.

Sylvester Stallone, Richard Gere almost brawled over Princess Diana at Elton John party: new book https://t.co/c9lNQv5nu4 pic.twitter.com/zFUOhV3J36 — New York Post (@nypost) May 13, 2025

Για το ίδιο περιστατικό είχε μιλήσει αρχικά και ο ίδιος ο Έλτον Τζον στην αυτοβιογραφία του "Me", το 2019, ενώ επιβεβαιώνεται και από τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις που επίσης τότε ήταν παρών.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, «η νέα άνθηση φιλίας της Νταϊάνα και του Ρίτσαρντ Γκιρ δεν άρεσε καθόλου στον Σταλόνε, που είχε έρθει στο πάρτι με μοναδικό σκοπό να κατακτήσει την Νταϊάνα».

«Αμέσως, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Νταϊάνα φάνηκαν πολύ κολλημένοι ο ένας με τον άλλον» περιγράφει στη βιογραφία του ο Έλτον Τζον

Όταν οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν στην τραπεζαρία για να φάνε, ο Γκιρ και ο Σταλόνε έλειπαν. Τότε ο Έλτον Τζον έστειλε τον Φέρνις να τους βρει.

«Αποδείχτηκε ότι είχε ανακαλύψει τον Σταλόνε και τον Γκιρ στο διάδρομο, έτοιμοι να διευθετήσουν τις διαφορές τους για την Νταϊάνα με μια γροθιά», περιέγραψε ο θρυλικός σταρ.

Όσο για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, το μήλο της Έριδος, «φαινόταν εντελώς ατάραχη» με όλα αυτά, διατήρησε την ψυχραιμία της – ίσως και την ευχαρίστηση της προσοχής που δεχόταν- σύμφωνα με τον Έλτον Τζον.

Πηγή: skai.gr

