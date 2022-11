Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα βραβευτούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα – Κάποιοι δεν χαίρονται…

«Τι στο όνομα του Θεού έκαναν για να το αξίζουν αυτό;», ανέφερε ο David Nasaw, συγγραφέας της βιογραφίας του Robert F. Kennedy

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ θα λάβουν το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Robert F. Kennedy», για τον αγώνα τους κατά της φυλετικής διάκρισης, αλλά η ανακοίνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και από ένα μέλος της οικογένειας Κένεντι.

Το φιλανθρωπικό έργο, που επιτελούν ο Χάρι και η Μέγκαν μέσω του ιδρύματος Archewell, δεν περνά απαρατήρητο και η Kerry Kennedy, πρόεδρος του «Robert F. Kennedy Human Rights», στο παρελθόν ανέφερε ότι το ζευγάρι ξεχώριζε πάντα για την προθυμία του να μιλήσει για τις φυλετικές διακρίσεις και την ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο.

«Ενσαρκώνουν το είδος του ηθικού θάρρους που ο πατέρας μου κάποτε αποκάλεσε "το ένα βασικό, ζωτικό προσόν για όσους προσπαθούν να αλλάξουν έναν κόσμο, που υποκύπτει με τον πιο οδυνηρό τρόπο στην αλλαγή», είχε πει.

🎉We're celebrating our 54th anniversary today! As we strive for dignity, justice and equity, here's a #flashback to some important moments from our history. And we'll continue our fight for human rights at home and abroad, holding true to our namesake's mission. pic.twitter.com/PUuhd07WaL — Robert F. Kennedy Human Rights (@RFKHumanRights) October 30, 2022

Άλλοι άνθρωποι που θα τιμηθούν στη Νέα Υόρκη είναι οι: Ζελένσκι και ένα μεταθανάτιο βραβείο στον σπουδαίο Μπιλ Ράσελ του ΝΒΑ, για το έργο του για τα πολιτικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο γιος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιτίθεται στην κίνηση αυτή, αλλά εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερη επιλογή από εκείνη που έκαναν το 2020, όταν απένειμαν την τιμή στον Δρ Άντονι Φάουτσι.

«Είναι μια μπερδεμένη επιλογή, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα προς το καλύτερο σε σχέση με το 2020», ανέφερε ο γιος του Κένεντι στη «Daily Mail».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει «μπλοκαριστεί» από το Instagram εδώ και αρκετό καιρό λόγω των αιτιάσεών του για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

EXCLUSIVE: 'A bewildering choice!' RFK Jr. is 'baffled' by his family's decision to honor Prince Harry and Meghan with prestigious human rights award in NYC... as tickets for glitzy Decem...

via https://t.co/1EAkejzZRu https://t.co/zydFYwovo5 — Robert Jobson (@theroyaleditor) November 15, 2022

Ο συγγραφέας της βιογραφίας του Robert F. Kennedy, με τίτλο «The Patriarch», καθηγητής David Nasaw δήλωσε στην εφημερίδα «Independent» ότι δεν πιστεύει ότι το πρώην βασιλικό ζεύγος έχει κάνει αρκετά για να αξίζει αυτό το βραβείο και χαρακτήρισε την κίνηση παράλογη.

«Αν κοιτάξετε τους ανθρώπους στους οποίους έχει απονεμηθεί το βραβείο Robert Kennedy στο παρελθόν -τον Bill και τη Hillary Clinton, τη Nancy Pelosi, τον επίσκοπο Desmond Tutu- τότε πρέπει να αναρωτηθείτε τι κάνουν εδώ ο Harry και η Meghan; Τι στο όνομα του Θεού έκαναν για να το αξίζουν αυτό; Ποιο ποσοστό του πλούτου του Χάρι και της Μέγκαν πηγαίνει σε άξιους σκοπούς;».

Pulitzer Price winner Professor David Nasaw who wrote the Patriarch has asked a very good question following the laughable news Harry and Meghan are getting a Ripple of Hope award for Archewell’s humanitarian work. “What in God’s name have they done to merit this? What percentage pic.twitter.com/o219U0KMmQ — LouLou LA -Flying the Flag for our British Royals (@LouLouLa10) November 14, 2022

