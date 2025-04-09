Η δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι προειδοποίησε πως η «ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο» λόγω των αλλαγών στην ασφάλειά του, αφού αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντά του, καθώς ο πρίγκιπας επέστρεψε στην αίθουσα του εφετείου του Λονδίνου σήμερα για την εκδίκαση της έφεσής του σχετικά με τις αλλαγές στο καθεστώς προστασίας του στη Βρετανία.

Φορώντας σκούρο κοστούμι και ριγέ γραβάτα, ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, που δεν επισκέπτεται παρά σπάνια πλέον τη βρετανική πρωτεύουσα, εμφανίστηκε εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου προσπαθώντας να ανατρέψει μία απόφαση από το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση, το οποίο έκρινε το 2020 ότι εκείνος δεν θα λαμβάνει αυτόματα προσωπική ασφάλεια ενώ βρίσκεται στη Βρετανία.

«Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει την ανθρώπινη διάσταση σε αυτήν την υπόθεση: υπάρχει ένας άνθρωπος που κάθεται πίσω μου, η ασφάλεια του οποίου και η ζωή του οποίου διατρέχουν κίνδυνο», δήλωσε η δικηγόρος του Σαχίντ Φατίμα στο δικαστήριο, ενώ ο Χάρι παρακολουθούσε την αγόρευσή της.

Η ίδια είχε αναφέρει σε δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν χθες ότι η Αλ Κάιντα πρόσφατα ζήτησε τη δολοφονία του Χάρι και ότι εκείνος και η σύζυγός του Μέγκαν ενεπλάκησαν σε μια «επικίνδυνη καταδίωξη με παπαράτσι στην πόλη της Νέας Υόρκης» το 2023.

Ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν μετακόμισαν στις ΗΠΑ αφού απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους το 2020. Τότε έχασαν τη συστηματική προστασία της αστυνομίας όπως προβλέπεται για τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, την οποία πληρώνουν οι Βρετανοί φορολογούμενοι, με το υπουργείο Εσωτερικών να επιλέγει μια προστασία ανάλογα με την περίσταση.

Ο 40χρονος σήμερα Χάρι προσέφυγε στη δικαιοσύνη το 2021 αμφισβητώντας αυτήν την απόφαση. Αφότου το αίτημά του απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τον περασμένο χρόνο, εκείνος άσκησε έφεση.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του υπουργείου Εσωτερικών Τζέιμς Ίντι υπερασπίστηκε την προσέγγιση «ανά περίπτωση», που υιοθέτησαν οι βρετανικές αρχές, υποστηρίζοντας πως αυτή η προσέγγιση «προσαρμόζεται καλύτερα» στην περίπτωση του πρίγκιπα.

Ένα μεγάλο τμήμα της ακροαματικής διαδικασίας διεξήχθη σήμερα κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του Χάρι και των απειλών στις οποίες θα μπορούσε να εκτίθεται.

Το εφετείο θα εκδώσει γραπτώς την απόφασή του σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, «πολύ πιθανόν» μετά το Πάσχα, δήλωσε ο δικαστής Τζέφρι Βος μετά την ακροαματική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.