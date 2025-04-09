Ole Diehl: Η Ρωσία θα προσπαθήσει να θέσει υπό δοκιμή το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Τη Ρωσία και το μεταναστευτικό χαρακτήρισε ως κύριες απειλές για τη Γερμανία, ο κ. Ole Diehl, Vice President, German Federal Intelligence Service (BND), σε συζήτηση με τον κ. Terry Martin, Παρουσιαστή Ειδήσεων του DW News, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 9 έως τις 12 Απριλίου.

Ο κ. Ole Diehl ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις της υπηρεσίας του με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε: «Εξακολουθώ να τους εμπιστεύομαι γιατί και στο ανώτερο επίπεδο εργασίας έχουμε καλές σχέσεις, όμως πιστεύω και φοβάμαι ότι στο μέλλον η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ θα τους επιβάλλει να επικεντρωθούν σε άλλα ζητήματα ή να έχουν άλλη οπτική σε θέματα που είχαμε κοινή». Τόνισε, πάντως ότι «δεν θέλουμε αυτό να είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Συνεργαζόμαστε, αλλά προετοιμαζόμαστε και για μια εποχή που δεν θα το κάνουμε».

Παράλληλα σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ουκρανία ανέφερε πως ό,τι συμβαίνει εκεί «δεν έχει να κάνει μόνο με την Ουκρανία, αλλά και με την ασφάλεια των χωρών στην ανατολική Ευρώπη. Ακόμα και για την ασφάλεια των ΗΠΑ, αν και δεν το βλέπουν τώρα. Δεν είναι μια σύγκρουση, στην οποία οι Ρώσοι θέλουν απλά να πάρουν ένα μέρος της πρώην ΕΣΣΔ. Θέλουν μια νέα τάξη ασφάλειας. Θέλουν να έχουν λόγο στις ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε.

Μάλιστα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου υποστηρίζοντας πως η Ρωσία θα μπορούσε το επόμενο διάστημα να «τεστάρει» το αν το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 του καταστατικού του.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να θέσει υπό δοκιμή το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δεν θα δούμε ρωσικά τανκ στο Βερολίνο, αλλά μπορεί να το κάνουν στην Εσθονία. Όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης θα κληθούν να αποφασίσουν, αν πρόκειται για ενεργοποίηση του άρθρου 5», τόνισε.

«Έχουμε πληροφορίες ότι η Ρωσία είναι ήδη σε πόλεμο μαζί μας. Σε υβριδικό πόλεμο με σαμποτάζ και fake news. Το να προσπαθούν να επηρεάσουν εκλογές με fake news είναι χθεσινά νέα. Υπάρχουν απειλές για τις υποθαλάσσιες υποδομές μας. Σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, κάθε είδους απόπειρες ώστε οι πληθυσμοί να αισθάνονται ανασφαλείς», σχολίασε.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει η Γερμανία, απάντησε: «Είναι η Ρωσία και είναι και η μετανάστευση. Χρειάζεται νέα προσέγγιση στο μεταναστευτικό και στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι απειλή όχι γιατί έχουμε ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες, αλλά γιατί έχουμε πολλά περισσότερα εκατομμύρια Αφγανούς, Σύρους, Ιρακινούς που κάνουν τον πληθυσμό μας επιφυλακτικό στη μετανάστευση. Η ενσωμάτωση ενός τεράστιου αριθμού νεαρών ανδρών από αυτές τις χώρες δεν είναι εύκολη. Πολλοί από αυτούς δεν είναι ενσωματωμένοι και ριζοσπαστικοποιούνται μέσω του ίντερνετ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.