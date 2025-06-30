Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Στο πλευρό των αστέγων, στα 64α γενέθλια της Νταϊάνα

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέλεξε τη 1η Ιουλίου - την ημέρα που η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, θα γιόρταζε τα 64α γενέθλιά της - για να αναδείξει την πρόοδο της πρωτοβουλίας του, στην καταπολέμηση της αστεγίας. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς αντανακλά τη βαθιά του δέσμευση σε ένα έργο που εμπνεύστηκε άμεσα από τη φιλανθρωπική δράση της μητέρας του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ταξιδέψει στο Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας για να σηματοδοτήσει τη δεύτερη επέτειο της πρωτοβουλίας του «Homewards». Στόχος αυτού του φιλόδοξου προγράμματος είναι να καταστήσει την αστεγία «σπάνια, σύντομη και μη επαναλαμβανόμενη».

Πρόκειται για μια αποστολή που έχει βαθιές ρίζες στην παιδική του ηλικία, όπου μαζί με τον αδελφό του Χάρι, συνόδευαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα στα καταφύγια αστέγων.

Ο Ουίλιαμ έχει αναλάβει να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά και έχει γίνει προστάτης οργανώσεων που κάποτε υποστήριζε η μητέρα του, όπως τα «Centrepoint» και «The Passage».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις έξι πιλοτικές περιοχές, περισσότερα από 100 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων από την Lloyds Bank.

Πριν από την επικείμενη επίσκεψή του, ο Ουίλιαμ έστειλε μια ανοιχτή επιστολή προς τις αρχές των περιοχών αυτών που εκτός από το Σέφιλντ είναι οι Νιούπορτ (Νότια Ουαλία), Αμπερντίν (Σκωτία), Βόρεια Ιρλανδία, Μπόρνμουθ, Κράιστσερτς και Πουλ, και το Λάμπεθ (Λονδίνο), εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την πρόοδο ενώ τους παρότρυνε να διατηρήσουν τη δυναμική τους, καθώς βρίσκονται πλέον σε «φάση υλοποίησης».

Επίσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Σέφιλντ, θα επισκεφθεί ένα σχολείο για να διαπιστώσει τον αντίκτυπο ενός νέου μοντέλου έγκαιρης παρέμβασης. Το πρόγραμμα, γνωστό ως "Upstream", στοχεύει στον εντοπισμό νέων που κινδυνεύουν να βρεθούν άστεγοι και στην παροχή στοχευμένης στήριξης.

Η πρωτοβουλία είναι εμπνευσμένη από το επιτυχημένο πρότζεκτ «Geelong» της Αυστραλίας, το οποίο πέτυχε μείωση 40% στην αστεγία των νέων και μείωση 20% των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

Επιπλέον, ο Ουίλιαμ θα βρεθεί στη μετακόμιση των πρώτων κατοίκων στο Σέφιλντ, σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

