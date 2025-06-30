Συμφωνία ΕΕ - Ουκρανίας για τις μελλοντικές εξαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε «κατ’ αρχήν συμφωνία» με την Ουκρανία όσον αφορά τις μελλοντικές εξαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

Πρόκειται για μια «δίκαιη και ρεαλιστική» συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Επίτροπος, ο οποίος επέμενε να επιβληθούν ποσοστώσεις σε «ευαίσθητα» προϊόντα, όπως είναι τα αυγά, η ζάχαρη και το σιτάρι.

Από το 2022 μέχρι και τις 5 Ιουνίου, με σκοπό να στηρίξει το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεσε τα αγροτικά ουκρανικά προϊόντα από τους δασμούς. Αυτό έγινε ώστε να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος των εξαγωγών στην ΕΕ, αφού η Ρωσία απειλούσε τις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς των προϊόντων.

Το μέτρο τερματίστηκε στις αρχές του μήνα, αφού η εισροή φτηνών ουκρανικών σιτηρών, πουλερικών και ζάχαρης προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στις χώρες που γειτονεύουν με την Ουκρανία, ιδίως στην Πολωνία. Η ΕΕ επέστρεψε στην προπολεμική εμπορική συμφωνία της με την Ουκρανία, με δασμούς και ποσοστώσεις στα αγροτικά προϊόντα.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας. Σύμφωνα με στοιχεία των Βρυξελλών, η Ουκρανία είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

