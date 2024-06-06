Η υγεία της Κέιτ Μίντλετον συνεχίζει να απασχολεί τους Βρετανούς καθώς το Παλάτι δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση από τότε που η ίδια η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε στο βίντεο τον περασμένο Μάρτιο ότι υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για τον καρκίνο.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ρωτήθηκε για ακόμα μία φορά για την υγεία της συζύγου του στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στο Πόρτσμουθ για τα 80 χρόνια από την απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου του 1944. Παρόντες ήταν ο βασιλιάς Κάρολος και τη βασίλισσα Καμίλα ενώ το παρών έδωσαν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και 500 βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εκφώνησε ομιλία και συνομίλησε με βετεράνους. Όταν ένας από αυτούς, ο Τζέφρι Γουίβινγκ 100 ετών, τον ρώτησε για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, η οποία τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο, εκείνος απάντησε: «Είναι καλύτερα, ευχαριστώ. Θα ήθελε πολύ να είναι σήμερα εδώ».

Μάλιστα, ο Βρετανός γαλαζοαίματος ανέφερε στον βετεράνο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου πως η γιαγιά της συζύγου του, η Βάλερι Μίντλετον, αγωνίστηκε κατά των κατοχικών δυνάμεων. Η γιαγιά της Κέιτ Μίντλετον συμμετείχε στην ομάδα του καθηγητή μαθηματικών Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος με έδρα το Μπλέτσλεϊ στο Μπακινχαμσάιρ κατόρθωσε να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό μυστικό κώδικα «Enigma», που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους.

«Η γιαγιά της συζύγου μου έκανε το ίδιο με εσάς. Η Αικατερίνη το ανακάλυψε στο τέλος της ζωής της», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αργότερα σε μια ομάδα γυναικών, που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση κατά του ναζισμού και έδωσαν το παρών στις εκδηλώσεις μνήμης στο Πόρτσμουθ.

