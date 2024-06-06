Το νοσοκομείο Αλ-Ακσά στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα νέο απολογισμό 37 νεκρών σε νυχτερινό ισραηλινό πλήγμα που είχε ως στόχο σχολείο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

O ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την αεροπορική επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «πλήγμα ακριβείας σε βάση της Χάμας εγκατεστημένης στο εσωτερικό ενός σχολείου της UNRWA στην περιοχή Νουσέιρατ» (κέντρο), προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν «πολλοί τρομοκράτες».

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος απολογισμός από την υπηρεσία ενημέρωσης του ισλαμικού παλαιστινιακού κινήματος έκανε λόγο για 27 νεκρούς.

