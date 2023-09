Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις: Οι «Wales» επιστρέφουν στο σχολείο…. Κόσμος 12:14, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα νεαρά μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι γνωστά με το επίθετο «Wales», σύμφωνα με τους νέους τίτλους που δόθηκαν στους γονείς τους μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ