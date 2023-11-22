O πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναδείχτηκε «ο πιο σέξι φαλακρός άντρας του κόσμου για το 2023», σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Reboot.

Για να «κατακτήσει» τον πολυπόθητο τίτλο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «εκθρόνισε» τον περσινό νικητή Βιν Ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν οι διάσημοι ηθοποιοί Τζέισον Στέιθαμ και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον καθώς και ο μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος, στην 5η.

Prince William named 'sexiest bald man of 2023' according to study https://t.co/OEM9n7eETL — The Independent (@Independent) November 16, 2023

Η έρευνα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο βασίζεται σε αναζητήσεις που έκαναν οι χρήστες στο διαδίκτυο ψάχνοντας ονόματα διάσημων ανδρών μαζί με τις λέξεις: «χωρίς μπλούζα» ή «γυμνοί». Στην συνέχεια η έρευνα εξέτασε το ύψος, την καθαρή τους αξία και πόσο κοντά οι αναλογίες του προσώπου τους προσεγγίζουν τη μαθηματική «χρυσή τομή», η οποία αποτυπώνει τις «ιδανικές» αναλογίες που εφαρμόστηκαν σε διάσημα έργα τέχνης.

Ακόμα βασίστηκε στον «παράγοντα λάμψης» και στη συχνότητα της φωνής τους, κοιτώντας πόσο κοντά βρίσκεται στην ιδανική συχνότητα των 96 hertz- λίγο πιο χαμηλά από αυτή του μέσου όρου των ανδρών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη Μirror ο πρίγκιπας κατέλαβε την πρώτη θέση με 9,88 πόντους έχοντας μάλιστα μεγάλη απόσταση από τους άλλους υποψήφιους.

Οι Βιν Ντίζελ, Τζέισον Στέιθαμ και Σέμαρ Μουρ έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο top 10, ενώ η 5η θέση για τον ιδρυτή της Αmazon ίσως να οφείλεται στην πρόσφατη φωτογράφισή του στη Vogue.

Ακολουθεί η λίστα των διάσημων προσώπων και οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους, σύμφωνα με το Reboot.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ (Prince William)– 9,88

Βιν Ντίζελ (Vin Diesel)– 8,81

Τζέισον Στέιθαμ (Jason Statham)– 8,51

Σάμιουελ Λ. Τζάκσον (Samuel L. Jackson)– 7.31

Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos)– 7.12

Μάικλ Τζόρνταν (Michael Jordan)– 7,95

Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson)– 6,90

Σέμαρ Μουρ (Shemar Moore)– 6,75

Σακίλ Ο' Νιλ (Shaquille O’Neal)– 6,50

Τέρι Κρους (Terry Crews) – 6,32

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

