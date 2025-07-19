Λογαριασμός
Αμερικανός Πρέσβης στην Τουρκία: «Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός»

Καλούμε Δρούζους, Βεδουίνους, Σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα και μαζί με άλλες μειονότητες να οικοδομήσουν μια νέα ενωμένη συριακή ταυτότητα, έγραψε ο Μπάρακ

Tom Barrack

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, με την υποστήριξη της Τουρκίας, της Ιορδανίας και άλλων γειτονικών χωρών.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Δαμασκού, ενώ έπληξε επίσης κυβερνητικές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Συρίας, απαιτώντας την αποχώρησή τους και διαμηνύοντας ότι σκοπεύει να προστατεύσει τους Δρούζους της περιοχής – μέρος μιας ισχυρής μειονότητας που υπάρχει επίσης στον Λίβανο και στο Ισραήλ.

«Καλούμε τους Δρούζους, τους Βεδουίνους και τους Σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα τους και μαζί με άλλες μειονότητες να οικοδομήσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα», γράφει ο Μπάρακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

