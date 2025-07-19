Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, με την υποστήριξη της Τουρκίας, της Ιορδανίας και άλλων γειτονικών χωρών.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Δαμασκού, ενώ έπληξε επίσης κυβερνητικές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Συρίας, απαιτώντας την αποχώρησή τους και διαμηνύοντας ότι σκοπεύει να προστατεύσει τους Δρούζους της περιοχής – μέρος μιας ισχυρής μειονότητας που υπάρχει επίσης στον Λίβανο και στο Ισραήλ.

«Καλούμε τους Δρούζους, τους Βεδουίνους και τους Σουνίτες να καταθέσουν τα όπλα τους και μαζί με άλλες μειονότητες να οικοδομήσουν μια νέα και ενωμένη συριακή ταυτότητα», γράφει ο Μπάρακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025

Πηγή: skai.gr

