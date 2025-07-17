Σαφές τελεσίγραφο προς τη Δαμασκό απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέτοντας δύο αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές: την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των περιοχών νότια της Δαμασκού και την προστασία των Δρούζων στο Τζέμπελ Ντρούζε. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την κατάπαυση πυρός στη Συρία.

Μία ημέρα μετά την εντολή για εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις κατά κυβερνητικών και στρατιωτικών στόχων στη Συρία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε, μάλιστα, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα για την επιβολή των δύο «κόκκινων γραμμών» του στο συριακό έδαφος.

«Έχουμε θέσει μια σαφή πολιτική», ανέφερε, ο Νετανιάχου προσθέτοντας «η αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής νότια της Δαμασκού, από τα Υψίπεδα του Γκολάν έως τα βουνά των Δρούζων, αποτελεί τη μία κόκκινη γραμμή. Η δεύτερη είναι η προστασία των αδελφών των αδελφών μας, των Δρούζων στα βουνά των Δρούζων.»

«Δεν θα επιτρέψουμε τη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων προς το νότιο τμήμα της Δαμασκού και δεν θα επιτρέψουμε να απειληθούν οι Δρούζοι στην Τζέμπελ Ντρούζε», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε το καθεστώς Άχμαντ αλ-Σαράα στη Συρία ότι παραβίασε και τις δύο κόκκινες γραμμές:

«Έστειλε στρατεύματα νότια της Δαμασκού, σε περιοχή που θα έπρεπε να παραμείνει αποστρατιωτικοποιημένη, και ξεκίνησε σφαγές εναντίον των Δρούζων. Δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο με κανέναν τρόπο.»

Αναφερόμενος στην εκεχειρία που ανακοίνωσε το συριακό καθεστώς και η οποία περιλάμβανε την απόσυρση των συριακών στρατευμάτων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η εκεχειρία αυτή επετεύχθη διά της ισχύος. Όχι μέσω παρακλήσεων, ούτε μέσω εκκλήσεων, αλλά μέσω της δύναμης.»

«Δράσαμε, και θα συνεχίσουμε να δρούμε όταν και όπου είναι απαραίτητο», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.