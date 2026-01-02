Το Ιράν προειδοποιεί με σκληρή απάντηση τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα επέμβει αν το καθεστώς καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις. «Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οποιαδήποτε παρεμβατική δύναμη επιτίθεται στην ασφάλεια του Ιράν με οποιοδήποτε πρόσχημα θα εκτεθεί σε απάντηση», γράφει ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, στο X. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή».

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά το ιστορικό ‘’διάσωσης’’ των ΗΠΑ, από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τη Γάζα. Οποιαδήποτε παρέμβαση που ακουμπάει την #Ασφάλεια_του_Ιράν με προσχήματα θα κοπεί με μια #Απάντηση_που_προκαλεί_μεταμέλεια. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι μια #Κόκκινη_Γραμμή, ακατάλληλη για τυχοδιωκτικά tweets» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Iranians know US “rescue” record well, from Iraq and Afghanistan to Gaza. Any intervening hand-nearing #Iran_Security on pretexts will be cut off with a#Regret_Inducing_Response. Iran’s national security is a #Red_Line, notmaterial for adventurist tweets. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 2, 2026

«Ο Τραμπ θα πρέπει να ξέρει ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση σε αυτή την εσωτερική υπόθεση θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα», αντέδρασε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. «Ας προσέχει για τους στρατιώτες του», πρόσθεσε ο Λαριτζανί στο X.



With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

Large-scale protests have been continuing in Iran for five days now. They were triggered by a sharp collapse of the national currency and a rapid surge in prices.



Inflation has reached around 40%, while food prices have risen by 60-70%. The rial at one point fell to 1.4 million… pic.twitter.com/OBNikoLZ8u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.