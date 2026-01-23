Η Ουκρανία προσπαθεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, επειδή γνωρίζει ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θα της επιτρέψει να ενταχθεί στην ΕΕ, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Στη συνάντηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για την ένταξη της Ουκρανίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση έως το 2027, σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. «Πιστεύω ότι τα επόμενα εκατό χρόνια δεν θα υπάρξει κοινοβούλιο στην Ουγγαρία που θα ψηφίσει υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», επεσήμανε ο Όρμπαν.

«Δεν θέλουμε να ενταχθούν στην ΕΕ», τόνισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κίεβο ενδιαφέρεται για τη νίκη της αντιπολίτευσης και προσπαθεί να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Βουδαπέστης. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ουκρανοί θα συμμετάσχουν ενεργά στην ουγγρική εκλογική εκστρατεία, επειδή είναι προς το θεμελιώδες συμφέρον τους να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ουγγαρία. Δεν με ενθουσιάζει αυτό και θα το πολεμήσουμε», ανέφερε ο Όρμπαν.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζιάρτο, υπενθύμισε ότι παρόμοια κατάσταση είχε προκύψει και στις προηγούμενες εκλογές. «Αυτό συνέβη και πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έκαναν εκστρατεία υπέρ των αντιπάλων μας. Συμβαίνει ξανά επειδή γνωρίζουν ότι μια φιλοουκρανική κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει την εξουσία μόνο αν μας απομακρύνουν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Σιτζιάρτο σημείωσε ότι στις επικείμενες εκλογές «οι Ούγγροι πολίτες θα μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν ειρήνη ή πόλεμο και αν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο Ζελένσκι να πάρει τα χρήματά τους για να υποστηρίξει το διεφθαρμένο ουκρανικό καθεστώς».

Πηγή: skai.gr

