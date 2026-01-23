Λογαριασμός
Γλυφάδα: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί 2 ημέρες μετά τον κατακλυσμό -«Βομβαρδισμένο» το τοπίο (Βίντεο)

Ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους και τις εισόδους των σπιτιών από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα

Γλυφάδα

Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και η Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα. Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά. 

Ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους, με το τοπίο να παραμένει «βομβαρδισμένο», όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο:

