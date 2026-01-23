Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και η Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα. Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά.

Ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους, με το τοπίο να παραμένει «βομβαρδισμένο», όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο:

Πηγή: skai.gr

