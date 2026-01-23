Λογαριασμός
Ιράν: Πάνω από 5.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί και έρευνα για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα θύματα ήταν διαδηλωτές που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της άγριας κυβερνητικής καταστολής - Στις 26.852 οι συλληφθέντες

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους ενώ ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ιντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά της, η μκο Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

