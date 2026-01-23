Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί παικτών και κόσμου (vid)

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γκολ έδωσε χαρά και ψυχολογία στους παίκτες και στον κόσμο

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στάθηκε δίπλα στην ομάδα στη Βουδαπέστη, με φωνή, συνθήματα και ενθουσιασμό

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια μεγάλη ισοπαλία στην Ουγγαρία, παίρνοντας τον βαθμό που τον φέρνει στα Play Off του Europa League Η ομάδα έδειξε δύναμη και αποφασιστικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια.

Η φάση-κλειδί ήρθε στο 86’, όταν ο Ζαρουρί με εντυπωσιακή γκολάρα νίκησε τον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το γκολ έδωσε χαρά και ψυχολογία στους παίκτες και στον κόσμο.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στάθηκε δίπλα στην ομάδα στη Βουδαπέστη, με φωνή, συνθήματα και ενθουσιασμό.

Η στήριξη των φιλάθλων βοήθησε τους παίκτες να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.