Γερμανία: Νοσοκόμος που καταδικάστηκε για 10 δολοφονίες ασθενών ίσως σχετίζεται με άλλους 100 θανάτους

Oι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι σκότωσε τα θύματά του χορηγώντας τους μεγάλες δόσεις ηρεμιστικών και παυσίπονων

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο Rhein-Maas στο Würselen

Τον Νοέμβριο του 2025, νοσοκόμος στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μετά από καταδίκη για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27.

Η γενική εισαγγελέας του Άαχεν, Katja Schlenkermann-Pitts, δήλωσε στο BBC ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, που φτάνουν έως και τα 100.

«Ένας υψηλός αριθμός ύποπτων περιπτώσεων» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές, ώστε να πραγματοποιηθούν νεκροψίες.

Οι θάνατοι συνέβησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024 στο νοσοκομείο Rhein-Maas στο Würselen, μια πόλη που βρίσκεται 50 μίλια δυτικά της Βόννης, κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε τα θύματά του χορηγώντας τους μεγάλες δόσεις ηρεμιστικών και παυσίπονων κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας και στόχευε ασθενείς που ήταν σοβαρά άρρωστοι.

Ο νοσοκόμος εργαζόταν στο νοσοκομείο από το 2020. Ξεχωριστή έρευνα ξεκίνησε από τους εισαγγελείς στην Κολωνία, όπου ο νοσοκόμος είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Θα πραγματοποιηθούν εκταφές

Εν τω μεταξύ, πρόκειται να γίνει εκταφή 60 σορών. Ταυτόχρονα οι αρχές περιμένουν εκθέσεις για άλλους νεκρούς.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι εισαγγελείς σκοπεύουν να απαγγείλουν επιπλέον κατηγορίες εναντίον του νοσοκόμου, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων στους ασθενείς του, ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, την αστυνομία, τους εισαγγελείς, καθώς και από την επιτροπή ενόρκων.



Πηγή: skai.gr

