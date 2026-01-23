Θύμα απατεώνων με το γνωστό κόλπο των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε η γνωστή στιχουργός Εύη Δρούτσα, η οποία έχασε έτσι 22.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε η ίδια στον ΑΝΤ1, χθες, μετά την σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε την Γλυφάφα – όπου μένει - επικοινώνησαν μαζί της οι απατεώνες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Με παίρνει μία κυρία Αγρινοπούλου Αναστασία τομέας 4 εσωτερική βλαβών και μου λέει: "αυτή τη στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στα σκοτάδια τέσσερις μέρες"» είπε η Εύη Δρούτσα.

Αφού ήρθαν οι «τεχνικοί», προκάλεσαν σκοπίμως βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού ενώ της ζήτησαν να τυλίξει σε αλουμινόχαρτα όσα κοσμήματα και χρήματα είχε επειδή «τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», όπως της είπαν.

Η Ευη Δρούτσα απορούσε με την όλη διαδικασία αλλά ακολουθούσε τις οδηγίες.

Στη συνέχεια της ζήτησαν να βάλει τα χρήματα και τα τιμαλφή κάτω από το χαλάκι της εξώπορτάς της, από όπου τα βούτηξαν οι απατεώνες.

Μετά από ώρα, και αφού αναβόσβηνε τα φώτα όπως της είχαν ζητήσει οι «τεχνικοί» η υπεύθυνη της είπε ότι τελειώσανε.

«Πάω να ανοίξω την πόρτα και της λέω, "δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα". "Θα έρθουν" λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. "Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;"» είπε σοκαρισμένη η γνωστή στιχουργός.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.