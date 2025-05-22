Τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των ρωσοουκρανικών συνόρων ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εργάζονται ενεργά για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης κατά τη διάρκεια συνάντησης με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Έχουμε εγκρίνει τη δημιουργία μιας απαραίτητης ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων μας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας εργάζονται ενεργά για την εκπλήρωση αυτού του έργου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Χαρακτήρισε τρομοκρατικές τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις oυκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους.

Τόνισε ότι, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις περιοχές Κουρσκ, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, απαιτούνται άμεσες προσπάθειες για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα. «Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στους κατοίκους της περιοχής για την επιστροφή στα χωριά τους, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν τα δίκτυα μεταφορών και άλλες υποδομές, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοί τους είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

