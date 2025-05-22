Ουκρανία: Παρέδωσε στη Ρωσία κατάλογο με τα ονόματα 1.000 αιχμαλώτων πολέμου

Το Κίεβο παρέδωσε στη Μόσχα κατάλογο με τα ονόματα 1.000 αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, ανακοίνωσε στο Reuters αξιωματούχος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ανταλλαγής είχε επιτευχθεί στις 16 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των πρώτων απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προήδρευσε νωρίτερα σήμερα σε συνάντηση με τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας και πληροφοριών του για την προετοιμασία της ανταλλαγής των αιχμαλώτων πολέμου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι έλαβε από την Ουκρανία έναν κατάλογο με τα ονόματα 1.000 αιχμαλώτων πολέμου που το Κίεβο θέλει να απελευθερώσει στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του είδους της, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Interfax μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Μόσχα είχε υποβάλει στο Κίεβο τον δικό της κατάλογο με 1.000 ονόματα Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου.

Η ακριβής ημερομηνία και η μορφή της ανταλλαγής, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια άμεσων συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.