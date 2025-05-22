Λογαριασμός
Το Κρεμλίνο παρέδωσε στο Κίεβο κατάλογο με τα ονόματα 1.000 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου

Το Κρεμλίνο περιμένει από την Ουκρανία να παραδώσει τον δικό της κατάλογο αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Ρωσία: Παρέδωσε στο Κίεβο κατάλογο με τα ονόματα 1.000 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι παρέδωσε στην Ουκρανία έναν κατάλογο με τα ονόματα 1.000 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου που θέλει να ανταλλάξει με το Κίεβο βάσει της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, που επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του μήνα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Κρεμλίνο περιμένει από την Ουκρανία να παραδώσει τον δικό της κατάλογο αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πράγματι παραδώσαμε τον δικό μας κατάλογο. Προς τον παρόν δεν έχουμε πάρει από το Κίεβο τον αντίστοιχο κατάλογο. Περιμένουμε» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε σύσκεψη που είχε θέμα την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία στο πλαίσιο της συμφωνίας «1.000 με 1.000» που επιτεύχθηκε στις πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας εδώ και τρία και πλέον χρόνια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου.

Διευκρινίζουμε τις λεπτομέρειες για κάθε άτομο, το όνομα του οποίου δόθηκε στους καταλόγους από ρωσικής πλευράς», δήλωσε στη σύσκεψη ο Ζελένσκι (σύμφωνα με το μέσο RBK Ukraina).

