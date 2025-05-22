Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των σύνθετων ζητημάτων που σχετίζονται με τη φτώχεια στον τομέα των μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ιδίως στο πλαίσιο των επικείμενων Κοινωνικών Σχεδίων για το Κλίμα.

Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 86,7 δισ. ευρώ από το 2026 και εξής. Θα προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη για να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προωθήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα.

Για να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά Κοινωνικά Σχέδια για το Κλίμα έως το τέλος Ιουνίου, στα οποία θα προβλέπουν στοχευμένα μέτρα και επενδύσεις για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων που επηρεάζονται από το νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Μια δυνατότητα είναι η χρήση συστημάτων κοινωνικής μίσθωσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών, τα οποία θα απευθύνονται σε ευάλωτους χρήστες των μεταφορών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μεταφορών σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος, να αναπτυχθούν υποδομές δημόσιων μεταφορών για τη σύνδεση των περιοχών αυτών με τα κέντρα των πόλεων και να τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα κουπονιών για τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις υπηρεσίες μηδενικών εκπομπών κατά παραγγελία, αλλά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Για να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημιούργησε τον κόμβο φτώχειας στον τομέα των μεταφορών, μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει χάρτες υψηλής ανάλυσης για τον οπτικό εντοπισμό περιοχών με ανεπτυγμένα και υπανάπτυκτα δίκτυα μεταφορών και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά: «Η φτώχεια στον τομέα των μεταφορών είναι κάτι παραπάνω από ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα εμπόδιο για την κοινωνική και την κλιματική δικαιοσύνη. Η σημερινή σύσταση καθορίζει μια στρατηγική για την άρση αυτών των εμποδίων, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή το εισόδημά τους, να έχουν δίκαιη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες μεταφορές και στις ευκαιρίες που αυτές παρέχουν.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για τη φτώχεια στον τομέα των μεταφορών μπορείτε να βρείτε εδώ.

