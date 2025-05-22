Αδιέξοδο στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη δημιουργία του πρώτου δημόσιου θρησκευτικού σχολείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε σε αδιέξοδο την Πέμπτη σχετικά με τη συνταγματικότητα του πρώτου δημόσιου θρησκευτικού σχολείου της χώρας, εμποδίζοντας τη δημιουργία της αμφιλεγόμενης Καθολικής διαδικτυακής ακαδημίας στην Οκλαχόμα.

Με μόνο οκτώ δικαστές να ψηφίζουν, η ισοπαλία 4-4 του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφήνει σε ισχύ μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Οκλαχόμα ότι το σχολείο παραβιάζει τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.

Μια απόφαση για το Καθολικό Εικονικό Σχολείο του Αγίου Ισίδωρου της Σεβίλλης θα επέτρεπε, για πρώτη φορά, άμεση και πλήρη χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους για την ίδρυση θρησκευτικού σχολείου, επικυρώνοντας την κρατική χορηγία ενός προγράμματος σπουδών που καλεί τους μαθητές να τηρούν τις καθολικές πεποιθήσεις και τη θρησκευτική αποστολή της εκκλησίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.