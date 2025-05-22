Το Κρεμλίνο σχολίασε σήμερα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ανεπίσημα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το ρεπορτάζ «έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζει η Μόσχα».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αφού συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα, ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία, διότι εκτιμά ότι κερδίζει (και ουσιαστικά δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς σε αυτό το σημείο), κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει πει δημόσια για τον Ρώσο ηγέτη.

Το σχόλιο του Κρεμλίνου

«Γνωρίζουμε τι δήλωσε ο Τραμπ στον Πούτιν. Δεν γνωρίζουμε τι δήλωσε ο Τραμπ στους Ευρωπαίους μετά την τηλεφωνική επικοινωνία. Γνωρίζουμε την επίσημη ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Αυτό που γνωρίζουμε έρχεται σε αντίθεση με ό,τι γράφτηκε στο άρθρο που αναφέρατε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα, σε ερώτηση για τη σχεδιαζόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία --1.000 από κάθε πλευρά-- ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες και ότι κάθε πλευρά θέλει να ολοκληρώσει την ανταλλαγή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η ανταλλαγή συμφωνήθηκε στη διάρκεια διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, στις πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από το 2022.



