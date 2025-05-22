Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

WSJ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ότι ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Το σχόλιο του Κρεμλίνου

«Το δημοσίευμα έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζει η Μόσχα» δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ

τραμπ

Το Κρεμλίνο σχολίασε σήμερα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ανεπίσημα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το ρεπορτάζ «έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζει η Μόσχα».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αφού συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα, ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία, διότι εκτιμά ότι κερδίζει (και ουσιαστικά δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς σε αυτό το σημείο), κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει πει δημόσια για τον Ρώσο ηγέτη.

Το σχόλιο του Κρεμλίνου

«Γνωρίζουμε τι δήλωσε ο Τραμπ στον Πούτιν. Δεν γνωρίζουμε τι δήλωσε ο Τραμπ στους Ευρωπαίους μετά την τηλεφωνική επικοινωνία. Γνωρίζουμε την επίσημη ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Αυτό που γνωρίζουμε έρχεται σε αντίθεση με ό,τι γράφτηκε στο άρθρο που αναφέρατε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα, σε ερώτηση για τη σχεδιαζόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία --1.000 από κάθε πλευρά-- ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες και ότι κάθε πλευρά θέλει να ολοκληρώσει την ανταλλαγή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η ανταλλαγή συμφωνήθηκε στη διάρκεια διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, στις πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από το 2022.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
135 0 Bookmark