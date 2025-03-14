«Η κατάσταση αρχίζει να κινείται, ας δούμε τι έρχεται» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Ουκρανία.

Μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και απαντώντας στο αίτημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να σώσει τις ζωές των ουκρανών στρατιωτών που έχουν περικυκλωθεί στο Κουρσκ, ο Πούτιν απάντησε ότι θα σώσουμε τις ζωές τους σε περίπτωση που καταθέσουν τα όπλα και παραδοθούν.

«Για να εφαρμοστεί ο όρος του ελέους, είναι απαραίτητο να λάβουν εντολή από την ουκρανική πλευρά να παραδοθούν και να καταθέσουν τα όπλα. Αυτή θα είναι η κύρια προϋπόθεση για τη διασφάλιση της διατήρησης της ζωής των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή του Κουρσκ» είπε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.