Το ποσοστό των σύγχρονων όπλων και εξοπλισμού στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού ανέρχεται στο 100%, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Το ποσοστό αυτό πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ότι η Ρωσία πρόκειται να επενδύσει 8,4 τρισεκατομμύρια ρούβλια (100,54 δισεκατομμύρια δολάρια) για την ανάπτυξη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού την επόμενη δεκαετία.

Σημειώνεται ότι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, μετέδωσε επικαλούμενο το Κρεμλίνο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει την Παρασκευή συνομιλίες για την Ουκρανία με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται επίσης να συζητήσουν για μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επίσκεψη του Γουίτκοφ δεν θα είναι «κομβικής σημασίας» και ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

