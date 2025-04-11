Ρωσία: Συναντήθηκε ο Γουίτκοφ με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν Ντμίτριεφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία στην Αγία Πετρούπολη, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι δύο αξιωματούχοι έφυγαν μαζί από ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του TASS.

Ο Γουίτκοφ έφτασε στην Αγία Πετρούπολη νωρίτερα σήμερα και ενδέχεται να έχει συνομιλίες με τον Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αμερικανός αξιωματούχος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η επίσκεψη Γουίτκοφ έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσοαμερικανικής προσέγγισης και των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ είχε μεταβεί στην Ουάσινγκτον στις αρχές Απριλίου, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου στις ΗΠΑ μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Επισήμως, ο Ντμίτριεφ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες για την Ουκρανία που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον.

Στενός φίλος του Τραμπ, ο Γουίτκοφ έχει εμπλακεί σε συζητήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά είναι επίσης απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Αναμένεται να μεταβεί στο Ομάν το Σάββατο για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε ιστορικές απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις εδώ και 45 χρόνια.

Αυτές οι συνομιλίες στοχεύουν σε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

