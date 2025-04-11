Το Πεντάγωνο θα περικόψει «περιττές» δαπάνες ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ), μεταξύ των οποίων επιχορηγήσεις σε δύο έγκριτα αμερικανικά πανεπιστήμια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

«Υπογράφουμε ήδη από αυτήν τη στιγμή μνημόνιο που δίδει εντολή για την ακύρωση συμβάσεων 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων του υπουργείου Άμυνας», σημείωσε σε βίντεό του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

New @DOGE findings, this time it’s $5.1 billion. pic.twitter.com/vHRnDHZSUS — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) April 10, 2025

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται στο πλαίσιο προγράμματος μαζικών περικοπών των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους, έργου που έχει ανατεθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Ίλον Μασκ, στο πλαίσιο της επιτροπής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE) της οποίας ηγείται ο τελευταίος.

Μεταξύ των δαπανών που θα περικοπούν βρίσκονται επιχορηγήσεις 500 εκατομμυρίων δολαρίων στα πανεπιστήμια Northwestern και Cornell, τα οποία περιγράφονται ως «πανεπιστημιακά ιδρύματα που ανέχονται τον αντισημιτισμό και υποστηρίζουν προγράμματα DEI (διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης), που διχάζουν».

Η διεύθυνση του πανεπιστημίου Cornell ανέφερε την Τρίτη σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε 75 εντολές διακοπής έργου από το υπουργείο Άμυνας, που συνδέονται με έρευνες, οι οποίες είναι «πολύ σημαντικές για την εθνική άμυνα, την κυβερνοασφάλεια και την υγεία στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μία από τις εν λόγω επιχορηγήσεις αφορά την έρευνα για τον καρκίνο.

Τέλος θα τεθεί επίσης σε έντεκα συμβάσεις σχετικές με την DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη), το κλίμα, την αντιμετώπιση της COVID-19 και «συναφείς μη ουσιώδεις δραστηριότητες», διευκρίνισε επίσης ο Χέγκσεθ.

«Χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά για να βελτιώσουμε την περίθαλψη των μάχιμών μας και των οικογενειών τους, αντί να πληρώνουμε συμβούλους 500 δολάρια την ώρα», επιχειρηματολόγησε.

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για το 2025 ανέρχεται σε περίπου 850 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Φεβρουάριο, ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή με υπόμνημά του, στο οποίο είχε πρόσβαση η Washington Post, για την εκπόνηση μέτρων με στόχο τη μείωση του προϋπολογισμού αυτού κατά 8% ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.