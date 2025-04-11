Ο Στιβ Γουίτκοφ , ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, έφθασε στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Ο ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα, επικαλούμενος πηγή που γνώριζε για το ταξίδι του αμερικανού αξιωματούχου και την επιβεβαίωση της μετακίνησης αυτής μέσω των στοιχείων του FlightRadar, ότι ο Γουίτκοφ βρίσκεται στην Ρωσία και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει τυχόν συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ, αν τέτοια συνάντηση ενταχθεί στο πρόγραμμα του ρώσου προέδρου.

Την ίδια ώρα, ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια συμφωνία για τα ορυκτά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διμερή συμφωνία για τα ορυκτά ως μέρος μιας ειρηνευτικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Olha Stefanishyna είπε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν την Παρασκευή και επανέλαβε τη θέση του Κιέβου ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πηγή: skai.gr

