Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Τετάρτη ύστερα από ασυνήθιστα ισχυρές βροχές που έπληξαν τμήματα της Ινδίας και του Νεπάλ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε κι άλλες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Η IMD (Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποίησε την Τετάρτη για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες καύσωνα στα δυτικά και καταιγίδες στα ανατολικά και τα κεντρικά της χώρας, μολονότι οι καταρρακτώδεις βροχές συνδέονται με τους μουσώνες, οι οποίοι αρχίζουν τον Ιούνιο.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τις βροχές στο Μπιχάρ τις δύο τελευταίες μέρες, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του ανατολικού αυτού κρατιδίου της Ινδίας.

Στο μεταξύ οι αρχές του πολυπληθέστερου κρατιδίου της χώρας, του Ουτάρ Πραντές, ανακοίνωσαν ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κεραυνών και περιστατικών που συνδέονται με καταιγίδες.

Στο γειτονικό Νεπάλ, κεραυνοί και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχους της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας προέβλεψε περαιτέρω βροχοπτώσεις, με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να αναμένονται ως τη Δευτέρα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κρατική IMD ανακοίνωσε εξάλλου την περασμένη εβδομάδα ότι η Ινδία αναμένεται να αντιμετωπίσει έναν πολύ πιο ζεστό Απρίλιο, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να υπερβούν τις φυσιολογικές για τον μήνα τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των σφοδρών κυμάτων καύσωνα τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

