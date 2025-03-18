Ο Λευκός Οίκος έκρινε ότι η Χαμάς είναι αυτή που επέλεξε τον πόλεμο αρνούμενη να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της αμερικανικής προεδρίας, μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιδρομών στον παλαιστινιακό θύλακα

«Η Χαμάς θα μπορούσε να είχε απελευθερώσει τους ομήρους για να παρατείνει την εκεχειρία, αλλά επέλεξε την άρνηση και τον πόλεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μπράιαν Χιουζ.

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας έως ότου επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, μετά τους βομβαρδισμούς, τους σφοδρότερους από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία, που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στον παλαιστινιακό θύλακα. Τα ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 413 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι υπήρξε διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν τα ισραηλινά πλήγματα. «Οι Ισραηλινοί διαβουλεύτηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ και τον Λευκό Οίκο για τις επιθέσεις τους στη Γάζα απόψε», δήλωσε χθες βράδυ η εκπρόσωπος του προέδρου Καρολάιν Λέβιτ στο Fox News, προσθέτοντας ότι «όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρος Τραμπ, η Χαμάς, οι Χούθι, το Ιράν, όλοι όσοι επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τις ΗΠΑ, (θα) πληρώσουν τίμημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

