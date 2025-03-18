Κι ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο κλαμπ Pulse, στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την οποία 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή της και πάνω από 150 τραυματίστηκαν, λόγω της φωτιάς που προκλήθηκε, νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δίπλα ακριβώς στις εγκαταστάσεις του κλαμπ ο ιδιοκτήτης είχε και αποθήκη καυσίμων και «παράνομο βενζινάδικο», αποκάλυψε ο έλεγχος των αρχών.

Μετά την αποκάλυψη το υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει αν υπήρχε πετρέλαιο, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ενώ όπως σημειώνουν η Εισαγγελία διερευνά όλες τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Παράλληλα, το δικαστήριο του Κότσανι διέταξε τη 48ωρη κράτηση 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός πρώην υπουργού.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας Κρέσνικ Μπεκτέσι, ο πρώην διευθυντής της Κρατικής Επιθεώρησης Αγοράς Γκόραν Τραϊκόφσκι και άλλα δώδεκα άτομα διατάχθηκε να τεθούν σε 48ωρη κράτηση για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σκοτώνοντας 59 ανθρώπους.

Τη Δευτέρα η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε εκτεταμένα επεισόδια στο Κότσανι, με την καφετέρια του συνιδιοκτήτη του κλαμπ να καταστρέφεται. Πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, οι συγκεντρωμένοι υπέγραψαν στο βιβλίο συλλυπητηρίων και άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων, ενώ ανήγγειλαν ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονται καθημερινά μέχρι τις 21 Μαρτίου.

Ελληνικό C-27 μετέβη στα Σκόπια για να παραλάβει και να μεταφέρει τρεις τραυματίες από τη φονική φωτιά, στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

