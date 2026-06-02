Οι ΗΠΑ συζητούν την επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους συμμάχους ότι η μείωση της συμβατικής στρατιωτικής υποστήριξης δεν αποδυναμώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά πέραν των έξι χωρών, όπου ήδη φιλοξενούνται αεροσκάφη ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στους Financial Times.

Οι συνομιλίες αυτές είναι άκρως εμπιστευτικές και ενδέχεται τελικά να μην οδηγήσουν σε καμία αλλαγή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις πυρηνικού διαμοιρασμού. Πραγματοποιούνται εν μέσω εκτεταμένης ανησυχίας στην Ευρώπη σχετικά με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα και κρίσιμα οπλικά συστήματα από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερες χώρες να φιλοξενήσουν τα λεγόμενα αμερικανικά «αεροσκάφη διπλής χρήσης», τα οποία μπορούν να εκτελέσουν πυρηνικά πλήγματα.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι η προθυμία των ΗΠΑ να συζητήσουν μια επέκταση του προγράμματος αποσκοπεί στο να καταδείξει τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να παρέχουν την πυρηνική «ομπρέλα» προστασίας προς τους συμμάχους τους.



Πηγή: skai.gr

