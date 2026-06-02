Μεταγραφική είδηση πρώτης γραμμής για την ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Ένωση έχει συμφωνήσει με την Τραμπζονσπόρ για τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο να βρίσκεται ένα βήμα πριν φορέσει τα κιτρινόμαυρα!

Ο διεθνής Ουκρανός είναι αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, δίνοντας στην Ένωση ευελιξία και ποιότητα στο δημιουργικό κομμάτι.

Την περσινή σεζόν είχε 4 γκολ και 12 ασίστ, δείχνοντας πως μπορεί να προσφέρει άμεσα αριθμούς και επιρροή στο παιχνίδι. Την είδηση του Ρομάνο επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο οποίος μετέφερε ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει σε όλα τα επίπεδα και περιμένει μόνο τα ιατρικά του παίκτη για να κλείσει οριστικά η συμφωνία!

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για κανονική μεταγραφή, καθώς ο Ζουμπκόφ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2029 στην Τραμπζονσπόρ, ενώ στην ΑΕΚ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Το προφίλ του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ είναι ένας αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός με μεγάλη ευελιξία στο παιχνίδι του, καθώς μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές των άκρων αλλά και σε κάθε θέση πίσω από τον επιθετικό. Έχει ύψος 1,82 μ. και χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, τεχνική και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σαχτάρ, πέρασε δανεικός από τη Μαριούπολ το 2018 και επέστρεψε στο Ντόνετσκ το 2019, πριν δοθεί εκ νέου δανεικός στη Φερεντσβάρος, η οποία το 2020 τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή. Το 2022 η Σαχτάρ τον πήρε ξανά πίσω, για να τον παραχωρήσει στην Τραμπζονσπόρ τον Φεβρουάριο του 2025 αντί 6 εκατ. ευρώ.

Είναι 45 φορές διεθνής με την Ουκρανία και έχει σημειώσει 3 γκολ, ενώ την περσινή σεζόν μέτρησε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την Τραμπζονσπόρ. Πρόκειται για παίκτη με συμβόλαιο έως το 2029, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η ΑΕΚ κινείται για κανονική μεταγραφή.

