Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον εκπαιδευτικών που πραγματοποιούσαν πορεία προς την ιστορική πλατεία Ζόκαλο της Πόλης του Μεξικού, λίγες μόλις ημέρες πριν η πλατεία αναμένεται να φιλοξενήσει το «Fan Fest» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τη δεύτερη φορά που η αστυνομία συγκρούεται με εκπαιδευτικούς την τελευταία εβδομάδα, και είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες συγκρούσεις καθώς η Πόλη του Μεξικού προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στις 11 Ιουνίου.

Teachers marched in Mexico City demanding better pay and pensions, warning of further protests ahead of the 2026 FIFA World Cup.



Al Jazeera’s Julia Galiano reports police fired tear gas after some demonstrators pushed through barricades near a FIFA fan zone. pic.twitter.com/A2358siVb5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 2, 2026

«Αυτή η εκδήλωση θα πρέπει να ανασταλεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Φιλιμπέρτο Φράουστο, συνδικαλιστικός ηγέτης, ο οποίος έγινε μάρτυρας της ρίψης δακρυγόνων από την αστυνομία. «Ένας σκοπός όπως ο δικός μας θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πάνω - είναι πολύ πιο σημαντικός από λίγη απόσπαση προσοχής και διασκέδαση».

Εκπαιδευτικοί που συνδέονται με το συνδικάτο CNTE, το οποίο έχει ζητήσει αυξήσεις μισθών και ανατροπή των συνταξιοδοτικών νόμων, άρχισαν να απειλούν με διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα μέσα Μαΐου, κατά τη διάρκεια μιας πορείας για την Ημέρα του Δασκάλου.

Ο Πέδρο Ερνάντες Μοράλες, γενικός γραμματέας του τομέα 9 της CNTE στην Πόλη του Μεξικού, προειδοποίησε ότι εάν τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν πριν από τον εναρκτήριο αγώνα «η μπάλα δεν θα κυλήσει», όπως μετέδωσε το Al Jazeera English.

Οι διαδηλωτές εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα είχαν σπάσει ένα από τα μεταλλικά οδοφράγματα που απέκλειαν το Ζόκαλο, όταν οι δυνάμεις καταστολής εκτόξευσαν δακρυγόνα εναντίον τους. Το AFP μετέδωσε ότι ένας από τους διαδηλωτές δήλωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και απομακρύνθηκε καθώς έτρεχε αίμα από τραύμα στο κεφάλι.

Στις 26 Μαΐου, το Mexico News Daily μετέδωσε ότι η αστυνομία καταστολής είχε αποκλείσει εκπαιδευτικούς που συνδέονται με τον τομέα 22 της CNTE με έδρα την Οαχάκα, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να εισέλθουν στην πλατεία για να στήσουν μια κατασκήνωση διαμαρτυρίας.

«Μας κατέστειλαν, μας χτύπησαν, μας έσπρωξαν», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE η Φρανσίσκα Πέρες, δασκάλα από την Οαχάκα.

Ο Μανουέλ Λόπεζ Σαν Μαρτίν, δημοσιογράφος του Azteca News, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλάνα από την αστυνομία που χρησιμοποιούσε πυροσβεστήρες για να διαλύσει τους εκπαιδευτικούς.

Σε κοινή τους δήλωση, το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφεραν ότι το συνδικάτο των εκπαιδευτικών είχε ενημερωθεί πως ήταν πολύ επικίνδυνο να συγκεντρωθούν στην ιστορική πλατεία λόγω των συνεχιζόμενων κατασκευαστικών έργων.

Το συνδικάτο έχει απειλήσει να καλέσει «εκατομμύρια» εκπαιδευτικούς στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου εάν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, και θα μπορούσε να κηρύξει πανεθνική απεργία.

Πηγή: skai.gr

