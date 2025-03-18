Η επίδειξη συμπόνιας από την Ελλάδα μετά την τραγική φωτιά στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας «ήταν άμεση και δεν παρέμεινε στα λόγια, αλλά στην παροχή απτής βοήθειας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου της Βόρειας Μακεδονίας Timcho Mucunski ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες που νοσηλεύονται εκεί.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας ένα έθνος που πενθεί, που βρίσκεται σε βαθύ σοκ από τα γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη Κότσανι», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. «Πρόκειται για την τραγικότερη στιγμή στην ιστορία του έθνους μου. Μια στιγμή που πιθανότατα θα παραμείνει στη συλλογική μας μνήμη για όλη μας τη ζωή» τόνισε.

«Στη συλλογική μας μνήμη, θα παραμείνει, όμως - και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε - και η αλληλεγγύη που εισπράξαμε», επεσήμανε και σημείωσε πως μία από τις πρώτες επαφές που είχε νωρίς εκείνο το πρωί ήταν με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου.

Οι πρώτοι ασθενείς που αναχώρησαν από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν αυτοί που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, «μια πόλη τόσο κοντά μας για πολλούς λόγους, και που ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να βρεθεί κοντά μας για τέτοιου είδους λόγους».

«Αυτό που είδαμε και στο οποίο γίναμε μάρτυρες σήμερα το πρωί είναι η παροχή εξαιρετικής ιατρικής βοήθειας. Θα αναφέρω την υπεύθυνη γιατρό που φροντίζει τους ασθενείς μας, η οποία μας είπε: «τα παιδιά σας είναι και δικά μας παιδιά». Κάποιοι από τους γονείς μού ζήτησαν επίσης να μεταφέρω εκ μέρους τους την ευγνωμοσύνη τους προς τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό για την εξαιρετική φροντίδα που λαμβάνουν τα παιδιά τους» ανέφερε.

Σημείωσε πως οι ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση. Οι ασθενείς, καθώς και οι ιατρικές υπηρεσίες, ενημερώνονται τακτικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο ίδιος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον υπουργό Υγείας Arben Taravari, προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, «να προσευχηθούμε να μην χρειαστεί ποτέ να ξεπληρώσουμε τέτοιου είδους χρέος και αλληλεγγύη, καθώς και να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κυβέρνηση για το ανοικτό πνεύμα με το οποίο μας υποδέχτηκαν».

Χθες, μία ακόμα πτήση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε με άλλους ασθενείς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

«Έχουμε γίνει αποδέκτες αλληλεγγύης από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών της περιοχής μας, αλλά και πέραν αυτής», σημείωσε. «Η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Το έργο των υγειονομικών υπαλλήλων μας ήταν επίσης τεράστιο. Πρόκειται για μια τραγωδία και τώρα στα χέρια των ιατρών βρίσκονται οι ζωές πολλών νέων ανθρώπων».

«Για άλλη μια φορά εκφράζουμε τη θλίψη μας για όλες τις ζωές που χάθηκαν. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της κυβέρνησής μας, αλλά και εκ μέρους όλου του λαού μας, να εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη μας και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

