Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ εργαζόταν

Μεταφέρθηκε στο Κέντυρο Υγείας Καντάνου και στη συνέχεια στο νοσκομείο Χανίων

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Παλαιόχωρας, λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, σύφμωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: zarpanews.gr

