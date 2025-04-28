Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έκρινε χθες Κυριακή ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να εκχωρήσει όλα τα εδάφη της που τελούν υπό κατοχή της Ρωσίας στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που εισηγείται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να τερματιστούν το ταχύτερο δυνατό οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Ουκρανία «γνώριζε εδώ και πολύ καιρό ότι για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ή να συναφθεί διαρκής και αξιόπιστη συμφωνία ειρήνης θα μπορούσαν να απαιτηθούν εδαφικές παραχωρήσεις», είπε ο κ. Πιστόριους κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Όμως ασφαλώς αυτές δεν θα έφταναν τόσο μακριά όσο σήμερα ή τόσο μακριά όσο (προβλέπεται) στην τελευταία πρόταση του Αμερικανού προέδρου», συνέχισε ο υπουργός.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το σχέδιο συμφωνίας, αλλά έχουν αφήσει να εννοηθεί πως προβλέπει το πάγωμα της γραμμής του μετώπου και την αναγνώριση de jure του ελέγχου της χερσονήσου της Κριμαίας, που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios αναφέρθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σε Ουκρανός αξιωματούχους και προβλέπει την de facto αναγνώριση από την Ουάσιγκτον του ρωσικού ελέγχου στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ (ανατολικά) και Χερσώνα και Ζαπορίζια (νότια).

Ο κ. Πιστόριους στην ίδια συνέντευξη εξήρε τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο στη Ρώμη, στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, ο κ. Τραμπ κι ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ταυτόχρονα, τα πράγματα εξελίσσονται καθημερινά, θα μπορούσαμε σχεδόν να πούμε», συμπλήρωσε. «Οι ενδείξεις είναι πολύ αντιφατικές: ενίοτε πολύ φιλικές, ενίοτε πολύ εχθρικές (...) Θα έλεγα πως οι πράξεις μιλούν από μόνες τους, σε τελευταία ανάλυση», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

