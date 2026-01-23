Γάζα: H Unicef ανακοίνωσε την πρώτη παράδοση μολυβιών και μαρκαδόρων για τα παιδιά σε διάστημα 2 ετών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Unicef εισήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας 5.168 σετ ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως τετράδια, μολύβια και μαρκαδόρους, για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χρόνια.

Τα σετ προορίζονται για περισσότερα από 375.000 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 1.000 παιδιών με αναπηρία.

Η παράδοση πραγματοποιείται παρά τους αυστηρούς περιορισμούς εισαγωγής προϊόντων από τις ισραηλινές δυνάμεις λόγω ανησυχιών ασφάλειας.

H Unicef ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εισήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους και άλλα σύνεργα για σχέδιο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη παράδοση ψυχαγωγικού υλικού για παιδιά σε περισσότερα από δύο χρόνια στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

For the first time in 2 years, UNICEF kits have reached Gaza - giving 375,000 children a chance to play and learn. Grateful to @eu_echo for helping reopen this door of hope 💙lets do all it takes to keep it open. pic.twitter.com/tsYCTnecO8 — Bertrand Bainvel (@unicefEUchief) January 23, 2026

«Από τις 15 Ιανουαρίου, 5.168 σετ ψυχαγωγικής δραστηριότητας που επιτράπηκε να εισαχθούν, προορίζονται για περισσότερα από 375.000 παιδιά, εκ των οποίων 1.000 είναι με αναπηρία», διευκρινίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία σε ανακοίνωση.

After more than two years, recreational kits are finally reaching children in Gaza. 5,168 kits will support over 375,000 children - including 1,000 with disabilities - to learn, play and heal. A heartfelt thank you to @eu_echo for continuing to support children in Gaza 💙 pic.twitter.com/tNho4QWXW9 — UNICEF Representation to EU Institutions (@UNICEF_EU) January 23, 2026

Οι παραδόσεις αυτές πραγματοποιούνται την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην είσοδο προϊόντων στο παλαιστινιακό έδαφος λόγω, όπως δηλώνουν, ανησυχιών για την ασφάλεια.

Από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν παρουσία στη Γάζα καταγγέλλουν συχνά τα μεγάλα εμπόδια στη μεταφορά των απαραίτητων αγαθών για τις επιχειρήσεις αρωγής τους, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που προορίζεται για δραστηριότητες για τα παιδιά.

Όταν ρωτήθηκε, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη (COGAT) δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να προβεί αμέσως σε κάποιο σχόλιο.

Η ανακοίνωση της Unicef γίνεται καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο.

Η φάση αυτή προβλέπει κυρίως τη συνέχιση της βελτίωσης του ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπως η σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών, αλλά χωρίς διευκρίνιση για το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια.

Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Νταβός της Ελβετίας του αμερικανικού σχεδίου για μια "Νέα Γάζα", το οποίο θα μπορούσε να μετατρέψει τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα σε ένα πολυτελές συγκρότημα ουρανοξυστών δίπλα στη θάλασσα, το θέμα της εκπαίδευσης δεν αναφέρθηκε στις "προτεραιότητες των 100 προσεχών ημερών".

Σε επίσκεψη στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχος της Unicef, ο Τεντ Σαϊμπάν, ζήτησε να δοθεί γρήγορα άδεια να εισαχθεί το σύνολο του υλικού που προορίζεται για τις εκπαιδευτικές και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά νηπιακής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών.

Επί του παρόντος, αξιωματούχοι του ανθρωπιστικού τομέα έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν λάβει άδεια από το Ισραήλ για την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Λωρίδα της Γάζας είπαν ότι είδαν σχολικά είδη να πωλούνται στην ιδιωτική αγορά, πανάκριβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

