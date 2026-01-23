Παναθηναϊκός: Ευρωπαϊκή γιορτή με Ρόμα, δεν προλαβαίνει να ανοίξει ολόκληρο το ΟΑΚΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Με λιγότερο άγχος οι «πράσινοι» κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ

Οι «πράσινοι» με ήττα δεν θα είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλή μπάλα στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Φερεντσβάρος. Η τύχη του γύρισε την ”πλάτη”. Ωστόσο στα τελευταία λεπτά πήρε αυτό που άξιζε, δηλαδή την πρόκριση, με την γκολάρα του Ζαρουρί.

Η «οβίδα» του Μαροκινού εξτρέμ είναι ο λόγος που το «τριφύλλι» δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες. Οι «πράσινοι» με ήττα δεν θα είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση (βέβαια η πρόκριση και πάλι ήταν πολύ πιθανή, μετά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα).

Τώρα όμως ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί. Έτσι, θα πάει με λιγότερο άγχος στην αναμέτρηση με την δυνατή Ρόμα στο ΟΑΚΑ.



Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.