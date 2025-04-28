Οι πυροσβέστες συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται από το Σάββατο στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 46 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Πυκνός καπνός συνεχίζει να υψώνεται πάνω από τα κοντέινερ στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, σύμφωνα με εικόνες της κρατικής τηλεόρασης που μεταδόθηκαν απευθείας σήμερα το πρωί.

Επικαλούμενο αξιωματούχο, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε σήμερα πως ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 46 νεκρούς και υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 τραυματίες.

Όπως είπε ο αξιωματούχος, «1.072 τραυματίες πήραν εξιτήριο και 138 εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Η έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε περίμετρο δεκάδων χιλιομέτρων, σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου (τοπική ώρα, 11:30 ώρα Ελλάδας) σε αποβάθρα του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι, απ' όπου περνάει το 85% των εμπορευμάτων στο Ιράν.

Αφού τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, «θα μπούμε στη φάση του καθαρισμού της εγκατάστασης και της εκτίμησης των ζημιών», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι βρίσκεται κοντά στο μεγάλο λιμενικό συγκρότημα του Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Χορμούζ, απ' όπου περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, περίπου 1.000 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

