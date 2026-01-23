Το ‘Χουμε!: Η ραδιοφωνική παραγωγός στο επεισόδιο του «The Floor»

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του «The Floor», που θα μεταδοθεί απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, παρουσίασε νωρίτερα η καθημερινή, infotainment εκπομπή «Το ‘Χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια πρώτη «γεύση».

Μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα αποκαλύφθηκε η ραδιοφωνική παραγωγός που «πρωταγωνιστεί», μεταξύ άλλων, στο αποψινό επεισόδιο αλλά και ένα μέρος από την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που είχε με συμπαίκτη της στην κατηγορία «Νομοί της Ελλάδας».

Αναφερόμαστε στη Μαίρη Βαρσάμη –η οποία, πέρα από ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και συγγραφέας, ενώ το 2021 είχε συμμετάσχει στο «Big Brother».

Το preview λειτούργησε ως ιδανική εισαγωγή για την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαίρη Βαρσάμη, η οποία μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία της στο πιο φανταστικό και γρήγορο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Όπως αποκάλυψε, ένα από τα πιο απαιτητικά στοιχεία του «The Floor» είναι η πίεση του χρόνου, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μετρά και το άγχος του να προλάβεις να απαντήσεις σωστά μπορεί να σε... αποσυντονίσει.

Δείτε το ρεπορτάζ, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ‘Χουμε!»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.