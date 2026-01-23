Λογαριασμός
Δεκατριάχρονη έφυγε από το σπίτι της και βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη - 3 συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, από τους αστυνομικούς απογευματινές ώρες προχθές στην περιοχή της Κυψέλης, 3 άτομα 16, 18 και 20 ετών

Δεκατριάχρονη, η οποία αναζητούνταν από τους οικείους της από τις 16 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκε, από αστυνομικούς περιπολίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, από τους αστυνομικούς απογευματινές ώρες προχθές (21-1-2026) στην περιοχή της Κυψέλης, 3 άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η 13χρονη αποχώρησε από την οικία της στις 16 Ιανουαρίου 2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Οι αστυνομικοί κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από την μητέρα της ανήλικης, απογευματινές ώρες προχθές (21-1-2026), εντόπισαν την 13χρονη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε αυτή, ενώ συνελήφθησαν τα 3 άτομα που δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

