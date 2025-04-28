Πορτογαλία και Ισπανία: Ολικό μπλακ άουτ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ καταγράφεται αυτή την ώρα σε μεγάλες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συνοδευόμενο από χάος σε μεταφορές, αερομεταφορές και στο δίκτυο των επικοινωνιών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Διακοπές ρεύματος έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, ενώ αναφορές για προβλήματα υπάρχουν και σε περιοχές της Γαλλίας.

BREAKING: Massive -- really, massive -- electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona).



Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ April 28, 2025

Αναφέρεται ότι η Μαδρίτη και η Λισαβόνα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και κινητή τηλεφωνία. Μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Σεβίλλης, της Βαρκελώνης και της Παμπλόνα, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Δεδομένα από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας δείχνουν μια τεράστια πτώση τάσης σε λίγα δευτερόλεπτα.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Η Red Eléctrica, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας σε νεότερη ενημέρωση, ανέφερε ότι επανέρχεται η ηλεκτροδότηση στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις διακοπές και είπε ότι όλοι οι πόροι της διατίθενται για την επίλυση του προβλήματος.

➡️Empezamos a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad.



➡️Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen.



Continuamos… — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025





Αεροδρόμια και δίκτυα μετρό έχουν σταματήσει να λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη παραμένει χωρίς ρεύμα. Το μετρό της Βαλένθια ανακοίνωσε ότι ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του.

Ο λόγος του μαζικού μπλακ άουτ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

#BREAKING 🇪🇸🇵🇹A major power outage has affected large parts of Spain and Portugal, including Madrid and Lisbon. Spanish grid operator Red Electrica says it is working with energy companies to restore service.#Madrid #Lisbon #PowerOutage pic.twitter.com/c9bAEfAMMS — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) April 28, 2025

Ορισμένοι σχολιαστές εξέφρασαν φόβους για μια «ρωσική κυβερνοεπίθεση» μετά από παρόμοια πλήγματα κατά της Ευρώπης στο παρελθόν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Πορτογαλίας δήλωσε ότι δεν αποκλείει μια κυβερνοεπίθεση ως πιθανή αιτία.

Το Ισπανικό Γραφείο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας δηλώνει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί η ρίζα του προβλήματος.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός οργανισμός Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12.30 μμ (1.30 μμ ώρα Ελλάδας) οι αμαξοστοιχίες σταμάτησαν λόγω του μπλακ άουτ, και πάγωσαν οι αναχωρήσεις.

Στην Ισπανία, ζητείται από τους οδηγούς να μην κυκλοφορούν στους δρόμους για να μην οξυνθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τα πορτογαλικά σούπερ μάρκετ έκλεισαν για «λόγους ασφαλείας», ενώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ σε σταθμούς του μετρό της Μαδρίτης.

Τα φανάρια σταμάτησαν να λειτουργούν μετά από τη διακοπή ρεύματος στο κέντρο της Λισαβόνας της Πορτογαλίας.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

There is a blackout currently in all of Spain, and apparently Portugal. No one seems to know what the cause is but people are suspecting cyberattack. The streets are a bit chaotic but order so far is mostly prevailing. pic.twitter.com/zvY3uKr8Ka — Tom Elliott (@tomselliott) April 28, 2025

Spagna e Portogallo 🇪🇸🇵🇹, maxi blackout in corso. A Madrid metro ed aeroporto in stop: fuori uso anche la segnaletica di superficie. Ripercussioni anche sulla rete ferroviaria.



📰 @ultimoranet pic.twitter.com/XS0xsQGrI1 — Ultimora.net (@ultimoranet) April 28, 2025

🔴 Gran apagón a nivel nacional: sin luz y con problemas de comunicación en diferentes puntos de España. Lo hemos vivido en directo en el plató. https://t.co/tDtGnkAAF9 pic.twitter.com/KsbR59BI6F — laSexta Noticias (@sextaNoticias) April 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.