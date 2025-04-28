Λογαριασμός
Πρωτοφανές μπλακ άουτ και χάος σε Ισπανία, Πορτογαλία - Σενάριο ρωσικής κυβερνοεπίθεσης - Φωτό, βίντεο

Αεροδρόμια και δίκτυα μετρό δεν λειτουργούν - Ο λόγος του μαζικού μπλακ άουτ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα - Αναφορές για προβλήματα και στη Γαλλία

UPDATE: 14:40
Πορτογαλία και Ισπανία: Ολικό μπλακ άουτ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ καταγράφεται αυτή την ώρα σε μεγάλες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συνοδευόμενο από χάος σε μεταφορές, αερομεταφορές και στο δίκτυο των επικοινωνιών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Διακοπές ρεύματος έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, ενώ αναφορές για προβλήματα υπάρχουν και σε περιοχές της Γαλλίας

Αναφέρεται ότι η Μαδρίτη και η Λισαβόνα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και κινητή τηλεφωνία. Μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Σεβίλλης, της Βαρκελώνης και της Παμπλόνα, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης. 

Δεδομένα από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας δείχνουν μια τεράστια πτώση τάσης σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Red Eléctrica, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας σε νεότερη ενημέρωση, ανέφερε ότι επανέρχεται η ηλεκτροδότηση στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις διακοπές και είπε ότι όλοι οι πόροι της διατίθενται για την επίλυση του προβλήματος.


Αεροδρόμια και δίκτυα μετρό έχουν σταματήσει να λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη παραμένει χωρίς ρεύμα. Το μετρό της Βαλένθια ανακοίνωσε ότι ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του. 

Ο λόγος του μαζικού μπλακ άουτ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. 

Ορισμένοι σχολιαστές εξέφρασαν φόβους για μια «ρωσική κυβερνοεπίθεση» μετά από παρόμοια πλήγματα κατά της Ευρώπης στο παρελθόν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Πορτογαλίας δήλωσε ότι δεν αποκλείει μια κυβερνοεπίθεση ως πιθανή αιτία.

Το Ισπανικό Γραφείο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας δηλώνει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί η ρίζα του προβλήματος.

Crowded airport terminal.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός οργανισμός Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12.30 μμ (1.30 μμ ώρα Ελλάδας) οι αμαξοστοιχίες σταμάτησαν λόγω του μπλακ άουτ, και πάγωσαν οι αναχωρήσεις. 

Στην Ισπανία, ζητείται από τους οδηγούς να μην κυκλοφορούν στους δρόμους για να μην οξυνθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Τα πορτογαλικά σούπερ μάρκετ έκλεισαν για «λόγους ασφαλείας», ενώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ σε σταθμούς του μετρό της Μαδρίτης.

Large crowd outside a building during a power outage.

Τα φανάρια σταμάτησαν να λειτουργούν μετά από τη διακοπή ρεύματος στο κέντρο της Λισαβόνας της Πορτογαλίας.

Traffic lights stopped working following a power outage in downtown Lisbon, Portugal

Λισαβόνα, Πορτογαλία
