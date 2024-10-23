Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα συλλυπητήριά του για την ένοπλη επίθεση στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας (TUSAŞ).

«Καταδικάζουμε κάθε τέτοια ενέργεια, ανεξαρτήτως των κινήτρων της», είπε ο Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS, στο Καζάν της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των τουρκικών αρχών, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν κατά τη «τρομοκρατική» επίθεση στα γραφεία της TUSAŞ, στην περιοχή Καχραμάνκαζαν, στα περίχωρα της Άγκυρας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο από τους τρεις δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

