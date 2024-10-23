Δημοσκόπηση Times: Το 27% των Αμερικανών φοβάται μετεκλογικό εμφύλιο πόλεμο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Αμερικανούς φοβούνται το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους μετά από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, δείχνει δημοσκόπηση για λογαριασμό των Times του Λονδίνου.

Η μέτρηση από την εταιρεία YouGov δείχνει πως τον φόβο περί «πολύ πιθανού» ή «αρκετά πιθανού» εμφυλίου μοιράζεται το 27% των 1.266 ερωτηθέντων. Μεγαλύτερος είναι ο φόβος μεταξύ των γυναικών (30% έναντι 24% των ανδρών).

Το 12% από τους ερωτηθέντες λένε πως γνωρίζουν κάποιον στον περίγυρό τους που θα ήταν πιθανό να καταφύγει στη χρήση όπλου αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχανε από την Κάμαλα Χάρις λόγω εκλογικής απάτης.

Το 5% απαντά πως γνωρίζει αντιστοίχως υποστηρικτές της Χάρις που θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο στο αντίστροφο σενάριο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 84% των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρούν πως η χώρα είναι πιο πολωμένη σε σχέση με δέκα χρόνια πριν.

Πηγή: skai.gr

