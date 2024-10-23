Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της TAI-Turkish Aerospace Industries Inc. στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας με τις δυνάμεις ασφαλείας, πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες να σπεύδουν στο σημείο, όπως μεταδίδει το Anadolu.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γκερλίκαγια, τέσσερις είναι οι νεκροί και δεκατέσσερις οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση. Στην ίδια ενημέρωση αναφέρεται ότι νεκροί είναι και δύο τρομοκρατές.

Δείτε τη ζωντανή μετάδοση του Anadolu από το σημείο:

Οι αναφορές έκαναν λόγο για έκρηξη που ακούστηκε στις εγκαταστάσεις της Joint Stock Partnership (TUSAŞ) ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν πυροβολισμοί. Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Βίντεο από την επίθεση του τρομοκράτη στην είσοδο:

Teröristlerle çatışma devam ediyor...



———#tusaş #patlama Ali Yerlikaya Devlet Bahçeli Türk Havacılık pic.twitter.com/aDc7Vf0IiB — Gülbahar ARSLAN (@gulbahar_arsln) October 23, 2024

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά μέσα της Τουρκίας, αμέσως μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις το προσωπικό οδηγήθηκε σε καταφύγια εντός τους συγκροτήματος για λόγους ασφαλείας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα και όμηροι.

Οι ένοπλοι φέρεται να έφτασαν με όχημα στην πύλη ασφαλείας των εγκαταστάσεων του TAI και πυροδότησαν εκρηκτικά ενώ στη συνέχεια άνοιξαν πυρ.

Βίντεο από τη στιγμή που οι τρομοκράτες βγαίνουν από ταξί με τα όπλα ανά χείρας:

Δείτε φωτογραφία από την είσοδο ενός εκ των τρομοκρατών στις εγκαταστάσεις:

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών αμέσως μετά επιβεβαίωσε τις αναφορές για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

Έρευνα διέταξε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Yılmaz Tunç δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από την Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για την επίθεση.

«Καταδικάζω έντονα την τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Για την προδοτική τρομοκρατική επίθεση έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας και έχουν οριστεί ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και οκτώ εισαγγελείς. «Εύχομαι το έλεος του Θεού στους μάρτυρες μας και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας».

Δείτε βίντεο στο οποίο ακούγονται οι πυροβολισμοί:

#sondakika TUSAŞ Kahraman Kazan tesislerine hain saldırıdan ilk görüntüler... pic.twitter.com/AUWJZoQWHl — Piksel Haber (@pikselhabercom) October 23, 2024

Από την πλευρά του ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Mehmet Fatih Kacır δήλωσε ότι «είθε ο Θεός να προστατεύει όλους τους μηχανικούς και τους ερευνητές μας. Δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω από την αμυντική βιομηχανία και το ταξίδι του National Technology Move. Το National Technology Move και η εθνική αμυντική βιομηχανία είναι το κλειδί για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία. Είμαστε σε αυτό το μονοπάτι με Μεγάλη αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα, μέρα και νύχτα. Θα συνεχίσουμε το έργο μας υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε θύματα σε αυτή την επίθεση σε ολόκληρη την αμυντική μας βιομηχανία και σε όλα τα αδέρφια μας στην TAI».

Η Turkish Aerospace Industries Inc. είναι το τεχνολογικό κέντρο στους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της ολοκλήρωσης, της ανανέωσης και των υπηρεσιών στην Τουρκία. Η εταιρεία παράγει ανταλλακτικά για το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο, το Airbus A380, και το στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος, το Airbus A400M.

Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στο πλευρό της Τουρκίας

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τόνισε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα σταθεί δίπλα στη σύμμαχό της Τουρκία.

"Βαθιά ανησυχία για τις αναφορές για νεκρούς και τραυματίες στην Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ στέκεται στο πλευρό της Συμμάχου μας Τουρκίας. Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις", ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.

Deeply concerning reports of dead and wounded in Ankara. #NATO stands with our Ally #Turkey. We strongly condemn terrorism in all its forms and are monitoring developments closely. — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 23, 2024

Πηγή: skai.gr

