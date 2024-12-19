Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας απέκλεισαν αμφότεροι την ανανέωση της συμφωνίας διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσ Ουκρανόας, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του καυσίμου.

Το Κίεβο αρνήθηκε να παρατείνει την πενταετή συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας πέραν της λήξης της στο τέλος του τρέχοντος μήνα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες έδειξαν επίσης ότι η χώρα του δεν θα διαμετακομίσει περαιτέρω ρωσικό αέριο.

«Δεν θα υπάρξει τέτοιο συμβόλαιο, είναι σαφές πλέον», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. «Υπάρχει ερώτημα τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα τώρα - αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα και ο ρωσικός γίγαντας φυσικού αερίου Gazprom PJSC θα επιβιώσει», είπε ο Πούτιν.

Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντούνται με τον Ζελένσκι, με το θέμα της διαμετακόμισης φυσικού αερίου να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Τα ευρωπαϊκά έθνη με επικεφαλής τον βασικό αγοραστή φυσικού αερίου, τη Σλοβακία, έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει ότι οι ροές από τα ανατολικά θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άλμα έως και 4,8% στα 43 ευρώ η μεγαβατώρα, με την απουσία νέας συμφωνίας να συνεπάγεται ουσιαστικά τον αποκλεισμό των προμηθειών φυσικού αερίου σε ορισμένους πελάτες της κεντρικής Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εναλλακτικές λύσεις όπου το ρωσικό αέριο θα αγοράζεται από άλλη χώρα πριν περάσει από την Ουκρανία θα εξακολουθούσαν να ισοδυναμούν με χρηματοδότηση της Μόσχας.

«Εάν έχουμε μια διαφορετική χώρα, αλλά παίρνει αέριο από τη Ρωσία και στη συνέχεια διέρχεται το δικό της αέριο - είναι το ίδιο με το να παίρνουμε χρήματα από αυτόν τον πόλεμο και να μεταφέρουμε χρήματα στη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να στέλνει περίπου 15 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, ακόμη και εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Οι εναπομείναντες πελάτες της Gazprom στην περιοχή επιδιώκουν να βρουν μια λύση που θα τους επιτρέψει να αποφύγουν τη διακοπή των προμηθειών αυτό το χειμώνα.

Εάν υπάρχει μια χώρα «έτοιμη να μας δώσει το φυσικό αέριο, αλλά να μην επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία μέχρι το τέλος του πολέμου, τότε μπορούμε να το σκεφτούμε», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Με τη συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της εμπόλεμης Ουκρανίας να λήγει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σπεύδουν να βρουν μια πιθανή εναλλακτική λύση για να διατηρήσουν τη ροή των προμηθειών.

Ορισμένα χώρες στην κεντρική Ευρώπη είναι έτοιμες να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο που προμηθεύονται μέσω της Ουκρανίας. Η Αυστρία δεν συμμετέχει στις προσπάθειες για τη συνέχιση αυτών των ροών και είναι έτοιμη να καλύψει όλη τη ζήτηση μέσω παραδόσεων μέσω της Ιταλίας και της Γερμανίας, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι μεγάλοι πελάτες στην Αυστρία θα εκτιμούσαν την πρόσθετη ροή από άλλες οδούς, αλλά κανένας από αυτούς δεν έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να πιέσει για μια συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε ο Γιούργκεν Σνάιντερ, επικεφαλής του ενεργειακού τμήματος του υπουργείου Ενέργειας της Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ενεργειακή εταιρεία SPP της Σλοβακίας και ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου της, Eustream AS, καθώς και οι ουγγρικές εταιρείες MOL Hungarian Oil and Gas Plc και MVM Zrt είναι μεταξύ των εταιρειών που έχουν υπογράψει δήλωση υποστήριξης για τη συνέχιση της διαμετακόμισης. Στη δήλωση εμπεριέχονται και υπογραφές από εμπορικές ενώσεις και μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες από την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με ανακοίνωση της SPP.

Η Σλοβακία, ο μεγαλύτερος εναπομείνας αγοραστής ρωσικού φυσικού αερίου από τη διαδρομή της Ουκρανίας, ηγείται των προσπαθειών για τη συγκέντρωση υποστήριξης για τη συνέχιση της διαμετακόμισης. Η χώρα στοχεύει στο να έχει συνάψει συμφωνία έως το τέλος του έτους, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες με διάφορους εταίρους που θα μπορούσαν να παραδώσουν και να διαμετακομίσουν το καύσιμο, δήλωσε τη Δευτέρα η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίσα Σάκοβα.

Την Τρίτη, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Gazprom Alexey Miller σε συνέχεια των συζητήσεων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις προμήθειες στη Σλοβακία και στην Ευρώπη, ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακίας.

«Σημαντική» ζημιά

Η περιοχή μπορεί να υποστεί «σημαντική οικονομική ζημία στο εγγύς μέλλον» χωρίς τη συμφωνία διαμετακόμισης, ανέφερε η SPP στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι η διακοπή των ροών θα κόστιζε στη Σλοβακία περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ για την αγορά και τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από άλλη πηγή.

Για την Ουκρανία, η διακοπή της διαμετακόμισης θα «οδηγούσε σε μη αναστρέψιμη ζημία στην ουκρανική υποδομή φυσικού αερίου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Κομισιόν έχει αναφέρει ότι ο τερματισμός των ροών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας θα έχει «αμελητέο» αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι το τέλος της συμφωνίας διαμετακόμισης έχει ήδη τιμολογηθεί στις αγορές της περιοχής.

Ενώ η Ευρώπη στο σύνολό της κινήθηκε για να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, οι χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε ξηρά στο ανατολικό τμήμα του μπλοκ εξαρτώνται από τις φθηνότερες ρωσικές προμήθειες, καθώς εναλλακτικές λύσεις, όπως οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της Γερμανίας, είναι δαπανηρές.

Πηγή: skai.gr

